Il numero uno del Genoa Alberto Zangrillo ha rilasciato delle dichiarazioni ai margini dell'assemblea di Lega. Il fulcro delle dichiarazioni riguardava Mateo Retegui e Gudmundsson, finiti al centro del mercato e accostati alla. Ecco le sue parole.- "Non mi occupo io direttamente delle trattative, ma posso dirvi con certezza che non svenderemo i nostri gioiellini. Albert non è preoccupato per le questioni extra-campo, risolverà tutto. Deve sognare."