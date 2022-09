Intervenuto al Festival dello Sport, Javier Zanetti ha parlato dello scudetto 1998, vinto dalla Juventus dopo essere stato conteso proprio con l'Inter, nell'anno del famoso scontro diretto. "Rimpianto per non aver vinto lo scudetto con Ronaldo? Non è stato un rimpianto non vincere un campionato perché dopo abbiamo saputo cosa è successo… Sono stato orgoglioso di aver vinto la Coppa Uefa con lui a Parigi, dove sbagliando a tirare ho fatto gol".