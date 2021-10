Le parole di Javier Zanetti a Dazn: "Quando uno fa una carriera come quella toccata a me, rappresentando una grande squadra come l'Inter, tutte le sfide sono molto importanti. Ci sono tante partite, tante rivalità, la concentrazione deve essere sempre massima. I derby, le sfide con la Juve, le gare internazionali come la finale di Champions dove vinci o perdi, sei a un passo dalla storia o no. Vuol dire che devi dare tutto te stesso".