Paolo, allenatore dell'Empoli, ha parlato così dell'imminente derby di Torino: "Vedo una squadra veramente forte, con individualità importanti. Può battere chiunque, non solo la Juve: per noi è stata difficile, come ci aspettavamo. Ci stanno gli up and down per tutti, ma il Toro ha armi in campo e in panchina per fare un ottimo campionato".