L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle condizioni fisiche di Marko Pjaca, arrivato in questa sessione di mercato dalla Juve.'Per quanto riguarda l'aspetto fisico Pjaca e Akpa Akpro si sono presentati abbastanza bene, non al top come è normale, ma con una condizione già buona. A loro manca il minutaggio ma si giocano il posto con gli altri'.