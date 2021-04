In una diretta Twitch, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato dello scudetto del 1998: "In quella stagione vincemmo la Coppa UEFA contro la Lazio a Parigi ed era un momento decisivo per il campionato. Fu una partita equilibrata in cui le decisioni arbitrali furono contro di noi. Ma fa parte del calcio. Masticammo amaro in quel momento. Ma io dico sempre che i momenti difficili ti aiutano a crescere. E sono convinto che quei momenti ci prepararono a vincere".