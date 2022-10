Le parole dia Dazn:- "Sessanta minuti, poi dopo i gol siamo spariti e non deve succedere, si rischia di prenderne anche di più, il problema di oggi di cui mi prendo le responsabilità. Abbiamo tenuto bene il campo, loro si sono difesi bene, loro eran opiù pericolosi".- "I gol ci hanno fatto talmente male che siamo spariti è il problema di oggi, di stato mentale, ma abbiamo incontrato una squadra davvero forte. Abbiamo preso due gol su una situazione dove siamo bravi, palla inattiva. Siamo stati leggeri ed è incredibile in una partita del genere".- "Ho messo Pjaca perchè contavo sulle motivazioni di un giocatore di proprietà della Juve, ha fatto una buona partita. Non ha fatto male, il problema è che siamo spariti dal campo gli ultimi 25 minuti".- "A caldo meglio non parlare, domani archiviamo questa partita, andiamo ad analizzare i dettagli impariamo cosa abbiamo sbagliato. La cosa che fa più male è il risultato, per 55 minuti abbiamo giocato con personalità".