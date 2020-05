Cristiano Zanetti ha raccontato la sua carriera a Calciomercato.com. L'ex bianconero ha parlato anche della sua esperienza in bianconero: ​"Avevo già firmato, mi sono ritrovato dopo 3 mesi nel baratro, però ho fatto come sempre: mi sono rimboccato le maniche e mi sono ritrovato in B. Nonostante questo ho cercato di dare una mano a una società che ripartita dalla B, non sono mai andato a chiedere la cessione, anche se avevo mercato all'epoca, visto che ero un parametro zero. Milan? No, no mai, altre squadre estere mi avevano cercato, ma avevo preso un impegno e alla fine si è rivelata una cosa bella. Sono diventati giovani interessanti come Marchisio e Giovinco. E' stata un'esperienza diversa, poi in A abbiamo fatto bei campionati con Ranieri"