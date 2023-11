A margine della presentazione del suo nuovo libro "Un legame mondiale. Storie di calcio tra Italia e Argentina", il vicepresidente dell'Inter Javierha parlato ai cronisti presenti: le sue dichiarazioni."Icardi ha punito spesso la Juve, Lautaro Martinez può avere quel ruolo? Prima di tutto sono felicissimo per il presente di Lauti, merita tutto quello che sta vivendo. Per noi è un giocatore importantissimo, è il capitano, è in grande forma e speriamo possa essere determinante in una partita così importante come quella con la Juve"."Sarà sempre una partita molto sentita. E' stato così in passato, è così adesso e lo sarà in futuro. Perché sono due società con una grande storia e che sono sempre state grandissime rivali. Inutile nasconderci, sarà sempre sentita da parte di entrambi. La prepareremo come abbiamo preparato tutte le partite. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e vogliamo continuare così"."Inter favorita come dice Allegri o Juve favorita come dice Marotta? Il nostro obiettivo è essere sempre competitivi e vorremmo stare in alto per tutta la stagione. Sappiamo che ci sono altre squadre che lottano per lo stesso obiettivo, speriamo di avere la continuità che ci serve per arrivare nella fase finale nei posti più alti".