Quello che manca è il fatto che non abbiamo segnato, lo spirito è giusto. Stasera si è visto il divario con la Juve ma anche loro hanno fatto il primo gol su un episodio, prima o poi gireranno anche a noi in un certo modo. Stasera non abbiamo creato occasioni degne di nota anche se siamo arrivati tante volte ma abbiamo riempito poco l'area. Abbiamo fatto fatica ad essere pericolosi, è questa la cosa da migliorare.Partiamo dal basso, adesso tutti ci sputano addosso, ci fanno il funerale ma mancano un centinaio di punti. La squadra deve costuirsi, migliorare, sono contento dei due terzini. Fazzini era la prima che giocava, anche Cambiaghi. Bisogna partire dallo spirito e dalla voglia di combattere, è già successo di perdere tre partite di fila.Oggi Baldanzi aveva il compito di stare vicino a Caputo, se andate a vedere i movimenti, sono lì, non aveva richieste di stare largo e non lo è stato. Cambiaghi è stato devastante nel primo tempo, ha messo dentro 4,5 palloni. C'è da trovare una quadra, il problema c'era anche l'anno scorso ma eravamo più solidi. Se avessimo fatto nelle prime due partite la prestazione di oggi non saremmo a zero punti.Normale che se sono il primo che molla non posso pretendere che la squadra reagisca, abbiamo già attraversato momenti difficili e non ho mai mollato ma alla fine ho sempre avuto ragione. I ragazzi lo sanno e mi hanno risposto per certi versi.ATTACCO POCO FISICO - L'unico che ha centrimetri è Destro che ha 20 minuti nelle gambe, normale che con Baldanzi e Caputo contro queste squadre