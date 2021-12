Le parole di Javier Zanetti a Marca: "Con i nuovi proprietari abbiamo vinto la Serie A, siamo arrivati in finale di Europa League e siamo agli ottavi di Champions dopo dieci anni. Si sta dando stabilità, che è essenziale. Milan e Inter devono essere protagoniste, fa bene al calcio italiano. In campionato c'è un'idea di gioco chiara, la dimostrazione è la vittoria dell'Italia all'Europeo. La Serie A era impressionante quando io giocavo, volevano venire tutti. E' il più difficile da vincere. Va a momenti, adesso è quello della Premier, così come il calcio spagnolo ha avuto il suo. Io al Real? Sono stato vicino e ho già detto che mi sono sentito onorato dell'interesse. Ma tutti sanno la mia storia, casa mia è l'Inter e quindi decisi di restare. Non volevo andarmene senza lasciare un segno. Ero il capitano e avevo una grande responsabilità"