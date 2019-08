Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter parla a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions. Focus però sul caso Icardi: "La società si è espressa poco tempo fa. La situazione non è cambiata, aspettiamo, poi vediamo la situazione che vada bene per tutti. Via in prestito? Si, sapete qual è la linea della società, mancano pochi giorni alla fine del mercato, vedremo la soluzione per questo argomento. Lista Champions? Ancora non ne abbiamo parlato, mancano giorni alla fine del mercato, poi faremo le valutazioni".