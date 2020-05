1









Cristiano Zanetti racconta la sua carriera a Calciomercato.com. L'ex bianconero ha dichiarato:



Juve abituata a vincere scudetti su scudetti, a Roma no. Come è stato vincerlo in giallorosso?

"E' una cosa indescrivibile, perché veniva dopo lo scudetto della Lazio, una sorta di rinvincita anche nei loro confronti. Una squadra fortissima, con giocatori importantissimi, e poi soprattutto la piazza di Roma ci ha spinto, i tifosi furono incredibili. Esperienza pazzesca, sai, vincerlo alla Juve è una cosa, vincerlo alla Roma è un evento"



Vale la teoria Totti: vincerne uno a Roma è come vincerne 10 alla Juve.

"Sì, sì, è così.Perchè è più difficile farlo, lo raccontano proprio le statistiche"



Poi dopo lo scudetto, finalmente l'Inter. Dove trova Cuper, col quale c'è feeling.

"Mi sono trovato bene con tutti, tranne che nell'ultimo anno con Mancini, ma perché ero in scadenza di contratto, c'erano problemi con il rinnovo e quindi poi è venuto fuori il discorso della Juventus e tutto si è complicato. Nei primi sei mesi è andato tutto bene, a gennaio le cose sono cambiate, con più problematiche. Prima, però, sono sempre stato felicissimo di vestire quella maglia, ho sempre dato tutto, nel bene e nel male. Ci sono state annate più importanti e alcune meno. C'è stata la semifinale di Champions, il 5 maggio ma anche le Coppe Italia e le Supercoppa"



Del resto era una Serie A differente, con squadre davvero forti.

"Tutte, c'erano Juve, Inter, Milan, Lazio, Roma, Parma, Fiorentina. All'Inter eravamo forti, ma era difficile che ci fosse un divario come in questi anni. Anche perché i presidenti spendevano tantissimo, i giocatori più forti erano in Italia, la verità è questa. Anche quelle meno blasonate, avevano un top per squadra. A volte davvero bastava un episodio..."



Rivedendo la sua carriera a posteriori, se lei scambia gli anni di Juve con quelli di Inter, li inverte, avrebbe fatto incetta di scudetti.

"Sì, è vero. Purtroppo gli episodi segnano una carriera. Quando sono andato io alla Juve non era la Juve di prima, eravamo prima in B e poi in A, quindi era inimmaginabile vincere lo scudetto, era una squadra da piazzamento ma non da primo posto. Anche la mia Inter, però, era forte. Andai via dalla Roma, che aveva giocatori incredibili, e mi ritrovai in nerazzurro con Ronaldo e Vieri, non malissimo ecco... Nonostante tutto è arrivato il 5 maggio, perso con una Juve altrettanto forte. Quella Lazio non era una squadretta, c'erano Stam, Nesta, Poborsky e altri"



Dopo l'Inter, la Juve. Lei firma prima di Calciopoli e si ritrova, l'anno dopo, in Serie B con la maglia bianconera.

"Aveva già firmato, mi sono ritrovato dopo 3 mesi nel baratro, però ho fatto come sempre: mi sono rimboccato le maniche e mi sono ritrovato in B. Nonostante questo ho cercato di dare una mano a una società che ripartita dalla B, non sono mai andato a chiedere la cessione, anche se avevo mercato all'epoca, visto che ero un parametro zero. Milan? No, no mai, altre squadre estere mi avevano cercato, ma avevo preso un impegno e alla fine si è rivelata una cosa bella. Sono diventati giovani interessanti come Marchisio e Giovinco. E' stata un'esperienza diversa, poi in A abbiamo fatto bei campionati con Ranieri"