L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Koni De Winter al termine della sfida pareggiata contro il Milan.'Arriverà a giocare nei top club. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una, quando invece c’è da dare continuità ha lasciato giù qualcosa. Ma è normalissimo, sta maturando. L’anno scorso giocava in Serie C, quest’anno ha giocato tanto e quando l’ha fatto ha giocato molto bene'.