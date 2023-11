L'ex capitano dell'Inter, Javier Zanetti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della prossima sfida di campionato tra i nerazzurri e la Juve.'La cosa più importante è fare del bene per le persone che ne hanno più bisogno. Stasera ci incontriamo per questa partita, speriamo che molta gente possa assistere. Fa piacere rivedere ex compagni, amici, avversari… Con una carriera lunga come la mia di partite ne ho fatte tante. Quale Juve-Inter ricordo con più piacere? Tante, la partita è sempre molto sentita. Ricordo tutte quelle che ho fatto, sempre preparate al meglio e con grande passione'.