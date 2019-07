Javier Zanetti, vice-presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Olè.com del presente nerazzurro: "Icardi ha iniziato con noi la preparazione. Ora i giocatori stanno lavorando, il mercato è iniziato da poco e stiamo aspettando di vedere cosa accadrà. Lautaro? Sono felice di come ha giocato in Copa America. Ha 21 anni ed è reduce da una stagione molto positiva: ha un futuro enorme davanti. Barcellona? Non ci sono arrivate offerte ufficiali. Siamo molto contenti di Lautaro e non vogliamo cederlo. Conte? Ha molta esperienza e con lui vogliamo essere protagonisti in Serie A. La prossima settimana sarò in Cina con la squadra per le amichevoli. Sarà un anno importante, l'Inter deve tornare a vincere trofei".