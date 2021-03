A TMW, l'ex Juve Cristiano Zanetti ha parlato di Conte e del duello scudetto con i bianconeri: "Cos'è cambiato per Conte? Dopo lo scontro verbale con la Juve, Conte lo vedo più sul pezzo anche nelle interviste. Gli è venuta più fame, l'aveva persa ad un certo punto. Quella partita gli ha dato come una scossa. E' stata quella della svolta. Prima non aveva mai parlato di 13 o 14 finali, non aveva quell'agonismo di adesso. Prima lo vedevo più remissivo, dopo quel battibecco ha nuove motivazioni ed è tornato il Conte tarantolato in panchina e che prepara le partite al meglio. Si vedono anche giocatori che hanno fame. Credo che dopo i fatti di Torino Conte voglia dimostrare di essere il più bravo che c'è in Italia e ci sta mettendo ancor più carica".