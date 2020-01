Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, è intervenuto a TyC Sports: "Questo è un anno importante per noi, è iniziato un nuovo percorso insieme ad Antonio Conte, che è un allenatore con grande personalità e tanta esperienza e in questo momento le cose stanno andando molto bene. Siamo ancora solo a metà campionato, lunedì abbiamo la partita contro il Napoli che è molto importante, vogliamo competere in Italia e in Europa. La Champions ha lasciato amarezza soprattutto per come è finita. Ora dobbiamo fare bene in Europa League: speriamo di arrivare in finale".



JUVE - "La Juventus ha una squadra molto competitiva e ha molte riserve. Per il momento i risultati ci stanno aiutando. I punti che abbiamo ottenuto è il risultato di un grande lavoro con un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano. I tifosi vogliono vincere subito, ma in un processo di crescita ci vuole tempo. Serve l'intelligenza del club, di noi dirigenti che abbiamo imparato le lezioni. Dobbiamo dare il tempo al nostro allenatore di trasmettere le sue idee ai giocatori, dobbiamo essere pronti ad appoggiarlo anche noi momenti difficili che arrivano per tutti. Sono sicuro che il lavoro che stiamo facendo ci ripagherà".