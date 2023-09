L'allenatore dell'Empoli Paoloè intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro la Juve.- 'I miei ragazzi sono usciti dal campo stremati e non posso dirgli nulla oggi perchè hanno dato il massimo. Abbiamo affrontato una Juve proibitiva per tanti motivi. Questa squadra ha giocato oggi inisieme per la prima volta, abbiamo delle difficoltà oggettive a capitalizzare il gioco che facciamo, nonostante ci siamo affacciati nella loro metà campo moltissime volte. Nelle prime due partite abbiamo avuto 13 occasioni da gol segnandone uno solo. In questo momento il calendario non ci aiuta perchè avremo prima la Roma e poi l'Inter. Dobbiamo costruire un progetto e non bisogna perdere la fiducia. Secondo me ci eravamo un pò smarriti e questa sera ci siamo ritrovati nello spirito'.- 'Ha delle qualità per giocare in tutte le posizioni tra il centro e il centro destra. E' specifico come trequartista ma deve imparare a fare anche altri tipi di ruolo e se vuole far carriera deve imparare sia una che l'altro. Non penso che spostarlo di dieci metri possa essere un problema'.