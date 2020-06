L'Italia è con il fiato sospeso per le condizioni di Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un incidente stradale nel senese mentre prendeva parte ad una gara in handbike., che ieri - ad alcuni amici - ha assicurato: "Non lo lascio solo!". Alle 10.30 è atteso il nuovo bollettino medico con le condizioni di Alex. QUI L'ULTIMO BOLLETTINO