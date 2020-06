Rimangono stazionarie e di estrema gravità le condizioni di Alex Zanardi, che ha trascorso la seconda notte nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Siena. Dopo il terribile incidente in handbike, il campione paralimpico rimane in coma farmacologico.



Le autorità, intanto, proseguono le indagini sulla dinamica dell'incidente ed emerge un retroscena clamoroso. Secondo Il Messaggero, un testimone oculare (un ciclista) avrebbe visto Zanardi intento a riprendere la sua prova in handbike con un telefonino, provocando la fatale distrazione che lo ha portato a perdere il controllo e invadere la corsia opposta, finendo contro un tir che procedeva in direzione contraria. Un camerman freelance avrebbe anche ripreso la scena e al momento tutto è al vaglio degli inquirenti.