Dopo il terribile incidente in una gara di handbike il 19 giugno scorso, Alex Zanardi è pronto a dare a tutti un fantastico regalo di Natale, in un 2020 che per l'umanità è stato particolarmente avaro di gioie. Arriva infatti dal Corriere della Sera la notizia che Zanardi, ricoverato in Neurochirurgia all'ospedale di Padova, sta riprendendo le sue attività cognitive: non parla ancora, anche perché per ora resta intubato, ma vede e sente. Risponde alla stretta di mano e alza il pollice in segno di "ok".