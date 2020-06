18









E’ terminato intorno alle 21.30, dopo oltre due ore, l’intervento chirurgico alla testa a cui è stato sottoposto Alex Zanardi dopo l’incidente con la handbike nei pressi di Pienza, in provincia di Siena. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, che condivide anche l'ultimo bollettino medico: "E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena. Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18. E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia".