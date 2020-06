2







di Cristiano Corbo

Sono finiti anche i perché. E n'è rimasto in piedi soltanto uno, sotto forma di paradosso: perché Alex? Zanardi, in un pomeriggio di piena estate, ha preso sotto braccio la sua handbike ed è andato in Toscana, nella provincia di Siena. Davanti a sé, il tracciato di Obiettivo Tricolore. L'aveva definito 'un momento di festa': è diventato un tragico incidente. Alex ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito in un'altra corsia, dove casualmente passava un mezzo pesante. L'impatto è stato durissimo. E ora Zanardi lotta tra la vita e la morte.



IL LAVORO - Uno vero, Alex. Puro. Genuino. Incredibile in ogni avventura che ha intrapreso. È grazie a lui se il movimento paralimpico italiano ha fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni, grazie a lui se tanti talenti sono sopravvissuti a una sorte avversa. Se hanno trovato tenacia, se lo sport è stato casa e sfogo. Ragione di vita. La notizia del suo incidente è stato l'ultimo gancio allo stomaco dopo mesi passati all'angolo, provando a schivare quotidianamente notizie che sembravano scazzottate. Questa no: è arrivata dritta, senza possibilità di replica. Solo di disperazione.



CON ZOFF - E disperata è anche l'Italia, in particolare il mondo dello sport. Zanardi ha fatto del movimento vita e drammatica condanna. Ama il calcio, profondamente. Ne ama soprattutto le storie, raccontate con il sorriso ai tempi di 'Sfide'. Una in particolare? Dino Zoff. Brividi e occhi lucidi, parole però ferme e colorate d'amore. Era l'idolo del padre e per eredità dovuta anche il suo. Oggi Lia Capizzi ha raccontato un retroscena che racconta alla perfezione chi è quel lottatore di Alex Zanardi: dopo il primo incontro con il leggendario Dino, prese il telefono e la chiamò. Era in lacrime dall'emozione, intersecata con il ricordo del papà e di quei giorni ormai spariti. Quanto animo, e quanta forza. Tutta quella che servirà, da adesso in poi. Forza Alex.