Gianmaria Zanandrea riparte dalla Serie C, già assaporata con la Juve Under 23: si è accasato al Mantova, e con un post su Instagram ha voluto non solo farsi vedere con la sciarpa della sua nuova squadra, ma anche ringraziare la Juventus per 7 anni passati insieme. Il 21enne difensore mancino è un prodotto del vivaio bianconero e nel 2018-19 si era anche preso i gradi di titolare nell'Under 23, ma un brutto infortunio a un ginocchio lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Ora inizia una nuova vita calcistica, ma sempre con un pensiero al club che lo ha reso un professionista.