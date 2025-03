Zampini dopo Juventus-Atalanta: 'Thiago Motta e i giocatori lasciati completamente soli'

AFP or licensor

Il commento di Massimo Zampini dopo Juventus-Atalanta

Dopoè tempo di analisi che vanno anche oltre la singola disfatta dei bianconeri ma che includono tutta la stagione della squadra allenata da Thiago Motta. Tra i temi di discussione c'è quello legato alla società, considerata troppo assente nei momenti più importanti e più difficili, come ad esempio nel post partita di Juve-Atalanta. E di questo ha parlato Massimo Zampini su Tuttosport."Anche stavolta Motta e i giocatori vengono lasciati completamente soli, inevitabili punching ball di tifosi eufemisticamente definibili come delusi, quando sarebbe bello sentire una forte parola di conforto, una spiegazione, una dichiarazione di intenti, qualunque cosa, non foss’altro per placare le sicure polemiche, ipotesi, congetture che si sarebbero scatenate da lì in avanti".

"Di fronte a sconfitte leggendarie, a progetti in bilico, a eliminazioni cocenti, la storia del club ci ha insegnato che l’allenatore non va lasciato solo. Serve anche la voce della società, che non deve avere timore di affrontare i problemi, ma deve essere onorata di affrontarli quotidianamente a testa alta indossando il logo della Juventus sulla giacca. Le parole giuste a fine partita, lo sappiamo, non portano punti. Ma magari, questa volta, sarebbero servite a evitare il quinto gol della serata".