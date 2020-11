Zamparini, ex presidente del Napoli, ha parlato a Tuttosport. Non solo Dybala, ma anche scudetto e Pirlo tra gli argomenti.



PIRLO - «È una mossa che mi è piaciuta. È una bella scommessa, ma sono convinto che andrà bene perché Pirlo è stato un campione e soprattutto è una persona molto intelligente. È una scelta che per certi versi mi ricorda un po’ quella del primo Capello al Milan e del primo Trapattoni alla Juventus. Pirlo manca di esperienza, ma per quella può contare su un campionissimo come Cristiano Ronaldo. Esattamente come sta facendo Pioli con Ibrahimovic».



SCUDETTO - «Quest’anno è impossibile fare pronostici, per il momento. La passata stagione ero convinto avrebbe vinto l’Inter perché ha un grande dirigente come Marotta, di cui sono stato il maestro a Venezia, si era aggiunto un bravissimo allenatore come Conte. Questo campionato non saprei: di sicuro l’Inter con Conte e Marotta vincerà nel giro di due anni, ma per l’immediato non ho certezze. Dopo nove anni di dominio juventino, non me ne voglia Dybala, però io spero in una outsider. L’Atalanta sarebbe il massimo, ma questa stagione ha meno continuità. Per cui tifo Napoli. È una città bellissima e meriterebbe lo scudetto. E poi sono amico di De Laurentiis, ottima persona e presidente molto abile, e mi farebbe piacere anche per Gattuso. Ho avuto Rino all’inizio della sua carriera da allenatore: è stato bravo, ha fatto la gavetta ed è migliorato. Conservo un ottimo rapporto con tutti gli allenatori che ho esonerato».