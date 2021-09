Maurizio Zamparini, presidente delha così parlato dell'attuale numero 10 bianconero a Tuttosport: "Non vedevo Paulo ancora alla Juventus con Cristiano Ronaldo. Ma adesso che CR7 è tornato al Manchester United, sono convinto che Dybala farà la differenza e compirà il salto di qualità.Paulo è geniale, deve inventare calcio e non fare il facchino. Per rendere al massimo deve essere messo in condizioni simili a quelle che aveva Messi nel Barcellona: ossia una squadra al suo servizio, con diversi giocatori che corrono anche per lui.