L'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, è intervenuto dalle colonne di Libero per parlare della Serie A e di chi potrebbe essere la prossima vincitrice dello scudetto di quest'anno: "La squadra favorita allo scudetto di quest'anno è il Sassuolo. Come collettivo Juventus e Inter sono più forti ma il campionato è pieno di sorprese e quella di De Zerbi è la squadra che gioca meglio. Non mi sarei mai immaginato di vedere Pirlo in panchina però apprezzo la sua filosofia. Adesso si iniziano a vedere i primi frutti".