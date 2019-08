Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Zamorano, ex attaccante di Real Madrid e Inter ha parlato della Serie A appena iniziata e del mercato che sta per concludersi: “Con l’acquisto di Sanchez, l’Inter è in piena lotta per il titolo. E’ una facile previsione.” Il cileno ha poi detto la sua anche sull’ipotesi che Arturo Vidal, suo connazionale ed ex centrocampista della Juve, approdi all’Inter: “Se oltre a Sanchez l’Inter prendesse anche Vidal, allora oltre a poter lottare per il titolo di Serie A, potrà pensare ad una grande Champions”.