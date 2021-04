L’ex terzino della Juventus Gianluca Zambrotta ha parlato al sito cileno RedGol, occasione in cui si è soffermato su Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter ed ex bianconero: "Vidal è un giocatore importante per tutta la squadra per il suo temperamento, per la e la voglia di non perdere mai. Conte ha voluto anche in passato quando allenava la Juventus. Ora ha anche recuperato dai problemi di natura fisica. Con l’aiuto di Conte, Vidal potrebbe tornare ad essere uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo".