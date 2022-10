L'ex difensore di Juve e Milan, Gianluca Zambrotta, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle difficoltà che stanno riscontrando i bianconeri in questa stagione.'Per come è stata costruita la squadra, con i giocatori che ha voluto Allegri, non l’ha mai avuta al completo. Dobbiamo aspettare il momento in cui ha tutta la rosa a disposizione. Va data fiducia ad Allegri. Lui conosce bene l’ambiente Juve, i giocatori lo conoscono. Ha sempre avuto un ottimo rapporto con tutti. La Juve non può sbagliare, ma le critiche devono essere costruttive e non distruttive'.