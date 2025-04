Getty Images for Coca-Cola

Zambrotta sul 5 maggio: 'L'Inter l'ha sofferta, il 5 maggio il più emozionante'

2 ore fa



Gianluca Zambrotta, al Basement di Gazzoli, parla così del 5 maggio.



LE PAROLE - "E' stato sfortunato perché è arrivato secondo per due anni di fila. La società non gli ha dato fiducia ed ha voluto richiamare Marcello Lippi. Lui poi è andato al Milan che era tra le squadre più forti a livello internazionale. Juve-Milan era la sfida principale, c'è stata anche la finale di Champions del 2003. Da lì ha fatto una carriera veramente straordinaria in tutte le squadre in cui è andato, aveva l'idea e la mentalità giusto. Noi comunque con Lippi siamo tornati a vincere subito, è stato l'anno del 5 maggio. Sicuramente è lo scudetto più emozionante. Aspettavamo il risultato di Lazio-Inter, tutti i tifosi avevano la radiolina. E' stata una giornata adrenalinica, noi dovevamo vincere e sperare. L'Inter un po' l'ha sofferta anche in virtù del nostro risultato, hanno avuto paura. I festeggiamenti? C'è stata una grandissima festa dopo due anni in cui arrivavamo secondi. Conte era tra i più scatenati, ma anche Del Piero e Trezeguet. Nel calcio ci sono delle cose che ritornano. Penso a Materazzi che era nel Perugia nel 2000 quando abbiamo perso lo scudetto e poi si ritrova dall'altra parte con l'Inter o a Trezeguet che segna il gol decisivo agli Europei e poi è l'unico a sbagliare il rigore nel 2006".