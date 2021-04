A RedGol Gianluca Zambrotta ha parlato di un ex giocatore bianconero, oggi all'Inter, come Arturo Vidal: "Vidal è un giocatore importante per tutta la squadra per il suo temperamento, per la sua grinta, il dinamismo e la voglia di non perdere mai. È un giocatore che Conte ha voluto anche in passato, quando era alla Juventus. Ora ha recuperato dai guai fisici però, secondo me, sarebbe fondamentale a centrocampo. Con l’aiuto di Conte, Vidal potrebbe tornare ad essere uno dei più forti al mondo nel suo ruolo".