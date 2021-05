L'ex bianconero Gianluca Zambrotta ha analizzato la situazione attuale della Juve e la sfida a distanza con Milan e Napoli per un posto in Champions: "La gara più difficile è quella dei rossoneri contro l'Atalanta. Il Bologna e il Verona non hanno più nulla da chiedere al campionato, anche se è vero che oggi le squadre non regalano nulla. Pirlo? Andrea è un amico e penso che verrà confermato. La società ha detto che in caso di quarto posto sarà ancora lui l'allenatore: è chiaro che le cose possono cambiare, ma io continuerei a dargli fiducia perché quest'anno non ha avuto tempo per lavorare".