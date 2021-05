L'operato dell'arbitro Gianpaolo Calvarese ieri nel derby d'italia vinto 3-2 dalla Juventus sull'Inter ha suscitato diversi commenti perplessi tra gli addetti ai lavori. Uno di questi è Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juve, che così ha commentato negli studi di Rai 2: "Partita difficile e complicata, Juve-Inter non è mai stata facile. Chiaro che la domanda che io mi posso fare, vedendo la partita è se il ruolo dell’arbitro in campo risulta ancora importante. Le decisioni più importanti le ha avute il Var".