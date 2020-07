L'ex terzino di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta ha parlato a Sky Sport della sfida di stasera tra Juventus e Milan, partendo dall'analisi della figura di Ibrahimovic: “Io e Ibra abbiamo giocato assieme ai primi anni alla Juve, poi dopo al Milan. I primi anni alla Juve era un giocatore giovane, arrivava da una grande squadra ma si trovava di fronte a dei campioni. Poi è cresciuto molto, l’ho ritrovato al Milan. È ed era un giocatore con grade personalità, l’ha accentuata nel corso degli anni. Ha grande mentalità e fa ancora la differenza. Trascina la squadra, i grandi giocatori con mentalità vincente fanno la differenza e trascinano il gruppo nei momenti di difficoltà. È fondamentale non solo per Pioli ma anche per i giocatori e per affrontare sfide si questo tipo”



SU RONALDO – “Ronaldo è un esempio per tutti, che siano giovani, meno giovani o campioni. CR7 è un professionista, un esempio sempre da seguire. È stato bravo anche Sarri a lasciarlo più libero da compiti tattici. È stata la soluzione migliore per tutti e per la Juventus.



SUI TERZINI - “La Juve ha sempre avuto una storia importante nei terzini. Ricordo la Juve di Conte, con modulo diverso ma con terzini che spingevano molto. Ha sempre avuto giocatori di grandi qualità, come Cuadrado, Danilo e Alex Dandro. Cuadrado è stato spostato terzino, ma può fare tutte le due le fasi. Con più giocatori di qualità il palleggio è più semplice, e quindi servono terzini che spingono, e in questo Alex Sandro e Danilo hanno dato una mano”.



THEO HERNANDEZ - “Con Theo Hernandez, Paolo ha fatto un grandissimo colpo. Dopo l’infortunio ha cambiato marcia al Milan, è un giocatore giocane di grandissima qualità, sta facendo la differenza al Milan. La società deve puntare su di lui”.



MALDINI – “L’ha sempre detto, vuole essere sul campo al cento per cento. Non vedo Paolo come ambasciatore del club, anche perché non l’hai preso in considerazione anche prima. Paolo ha fatto la storia del Milan e dei suoi colori. Deve rimanere in società, ma con un ruolo di prima importanza e non secondario”.



LA LEGGE DELL’EX - “ho vissuto la dura legge dell’ex, con i tifosi diventa più complicato, ora che non ci sono diventa anche più facile. Ma comunque un giocatore professionista a quei livelli è abituato a giocare con quelle pressioni. A Seedorf succedeva che gli insulti lo caricavano. Io ho avuto una storia importante sia con la Juve che con il Milan, tanti tifosi non ha digerito la mia partenza. Quando sono tornato allo Stadium è normale che li senti e senti la tensione, ma questo fa parte del mestiere del giocatore”.



SU CHIELLINI E BUFFON - “Sono rimasto più legato agli ex compagni della Juve, è rimasto Chiellini, Buffon, al Milan la maggior parte dei giocatori sono andati via, l’ultimo era Abate. Alla Juve è rimasta la vecchia guardia a cui sono legato”.