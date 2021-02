In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Gianluca Zambrotta ha parlato della sfida di stasera tra Inter e Juventus: "Non vedo grandi differenze tra le due squadre, hanno le stesse possibilità di conquistare lo scudetto. La Juve ha dominato gli ultimi anni perché ha una mentalità vincente, l'Inter ci sta arrivando grazie a Conte. Pirlo? Non pensavo che arrivasse così presto in una big, ma ci sono altri grande ex centrocampisti come Ancelotti, Guardiola e Capello che sono diventati ottimi allenatore. In Andrea vedo la stessa tranquillità di quando giocava".