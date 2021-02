Gianluca Zambrotta, ex grande terzino sinistro della Juventus ma anche del Milan e della Nazionale, ha detto la sua su Napoli-Juventus, ma non solo a Rai Due: "Quello di Chiellini su Rrahmani era rigore netto! Champions League? Le gare ad eliminazione diretta sono sempre complicate, la Juve poi ci tiene particolarmente dopo le delusioni degli ultimi anni. Con Ronaldo in squadra, quest’anno sarà un traguardo ancora più ricercato. La squadra di Pirlo è comunque in lotta su tutti i fronti e le partite in campionato sono ancora tante per recuperare terreno".