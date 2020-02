Gianluca Zambrotta, terzino dell'Italia Campione del Mondo, non pensa che Messi possa approdare in Serie A. In un'intervista a Il Giornale si è espresso così: "Juventus o Inter? Credo sia difficile lasci Barcellona, conoscendolo. Non la vedo fattibile come cosa. Chiuderà lì la carriera anche se in passato aveva detto di volersi ritirare in Argentina".