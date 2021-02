Gianluca Zambrotta, ex laterale della Juve, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Sicuramente la gara di stasera è l’occasione giusta per dimostrarlo. La Juventus arriva alla rivincita in una condizione ottima, ha recuperato punti sull’Inter e ora in campionato è a -5 con una partita in meno. In più ha conquistato la Supercoppa, che è stato il primo trofeo di Pirlo, e vincere aiuta a vincere. Gap? Io non vedo grandi differenze, hanno le stesse possibilità di lottare per lo scudetto. La Juve ha dominato negli ultimi anni perché ha una mentalità vincente, l’Inter grazie a Conte ci sta arrivando”.



PIRLO-CONTE - “Sono entrambi convinti delle proprie idee, la differenza sta nel carattere e nell’approccio alla partita, durante e dopo. Però questo non significa che uno sia migliore dell’altro. Antonio è stato il mio capitano alla Juve e anche in nazionale, è un trascinatore. Andrea è un amico, ha un modo diverso di relazionarsi, ma è molto carismatico”.