Gianluca Zambrotta, grande ex laterale sinistro bianconero nonché campione del Mondo, che poi ha pure giocato insieme all'attuale allenatore Andrea Pirlo nel Milan, ha detto la sua su Juventus-Sassuolo ai microfoni di Rai Sport: "Stasera mi aspetto una Juve che miri a bissare il successo sul Milan; i bianconeri hanno una rosa ampia, Ronaldo fa sempre la differenza anche quando non segna. I bianconeri, poi, puntano a tornare vicino alle prime posizioni in classifica; non sarà facile contro il Sassuolo ma la Juve ha sempre la vittoria nel dna".