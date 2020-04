Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus, Milan, Barcellona e campione del mondo nel 2006, è stato ospite negli studi di Sky Sport. Tanti gli argomenti toccati, come l’assistere all’esplosione di Messi: “Assolutamente si, già si vedeva già che Messi era un talento puro, un fuoriclasse. Era già due, tre anni che era fisso in prima squadra, era già un giocatore affermato e giovanissimo”.



SU ITALIA-GERMANIA - “È stata la partita che ci ha permesso di arrivare in finale con la Francia. È stata la gara più difficile, giocavamo in casa loro, davanti ai loro tifosi. Ho pensato che alla fine potevamo avere la meglio noi. Fabio ha fatto un grandissimo gol, Gilardino e Del Pierio hanno fatto il resto”



SUL MILAN - “È una squadra che stava crescendo, l’arrivo di Ibrahimovic ha portato mentalità. C’è da vedere cosa succederà dopo questo stop. È un Milan in costruzione, con un allenatore capace che stimo molto”



SUL TERZINO TIPO – “Il terzino si è un po’ riadattato negli ultimi anni. Dani Alves, Maicon erano forse più attaccanti che difensori. Un giocatore e che mi ha impressionato molto e Theo Hernandez del Milan, ha dato la spinta in più ad una squadra che aveva bisogno di risalire la china. Anche Spinazzola assomiglia a me, è un giocatore duttile sia nella fase difensiva che offensiva”



SULLA JUVE – “Juve del 2006 e di oggi? Sono state due rose fortissime come quella del Milan della prima Champions di Ancelotti. La differenza poi la fanno sempre i campioni. Sia quella degli ultimi anni di Lippi e i primi di Capello, e l’ultima Juve di Allegri e questa del primo anno di Sarri sono state le rose più forti di quella Juve e di questa attuale”.