Gianluca Zambrotta, ex terzino della Juve, parla a Sky Sport di Juve-Inter, in programma per il prossimo week-end di Serie A. Zambrotta sfida i pronostici e vota Inter, vedendo in Conte quell'arma in più che può fare la differenza nel duello con i bianconeri: "L'Inter è favorita perché è in un momento felice in cui vanno a mille, saranno davanti al proprio pubblico e con l'entusiasmo di Conte: San Siro sarà una bolgia. Per la Juve sarà difficile, ma resta la squadra da battere. Sarà un big match, ma rispetto agli ultimi anni l'Inter ci arriva in maniera diversa e la Juventus dovrà stare più attenta".