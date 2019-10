A Gazzetta, Gianluca Zambrotta parla dello scontro con l'Inter: "I nerazzurri devono intervenire sul mercato per aumentare i ricambi adatti per poter competere sui due fronti. Sarri mi piace, è uno dei punti di forza della Juve. E comunque ha quasi due squadre: e sono entrambe all’altezza per fare bene in campionato, Champions e Coppa Italia. Il Milan aveva scelto un ottimo allenatore, però la squadra ha avuto enormi difficoltà".