Intervenuto ai microfoni di Rai Due, l'ex giocatore della Juventus Gianluca Zambrotta ha parlato del futuro di Gigio Donnarumma, seguito da tempo dalla Juventus che l'ha individuato come sostituto ideale di Szczesny in caso di offerta irrinunciabile per il polacco: "Donnarumma ha un ruolo importante nel Milan - ha detto Zambrotta - E' giovane, ha ha grande personalità e penso che voglia rimanere in rossonero. Ne sono convinto. Per ora non lo vedo lontano da Milano, alla fine secondo me troverà l'accordo per il rinnovo".