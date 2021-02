L'ex terzino della Juventus Gianluca Zambrotta ha analizzato la situazione complicata della squadra di Pirlo, spiegando che però i bianconeri sono ancora in corsa su tutti i fronti: "Contro il Verona erano in sette indisponibili - ha detto ai microfoni della Rai - ed erano tutti giocatori che fanno la differenza. Non dimentichiamo che la Juve gioca ancora in tutte e tre le competizioni: è in corsa per lo scudetto, è in Champions League e in Coppa Italia. La stagione è ancora tutta aperta, vedremo cosa succederà nelle prossime partite".