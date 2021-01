Gianluca Zambrotta, a Sky Sport, ha parlato della sfida tra i suoi ex compagni Pirlo e Conte: "Per quanto riguarda Antonio, la mentalità vincente il fatto di non mollare mai, di tenere alta la tensione, credo sia il suo grande punto di forza. Andrea lo conosco molto bene come giocatore, ha avuto un compito difficile dopo l'addio di Sarri e comunque portare la Juventus al decimo scudetto consecutivo. E' stato un giocatore molto intelligente, preparato, d'altri tempi. E lo sarà da allenatore. Serve il tempo di sbagliare e di far passare le sue idee".