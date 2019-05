A Special Team Legend, Gianluca Zambrotta ha parlato di Antonio Conte e della firma imminente con l'Inter. Per l'ex Juve, tra bianconeri e l'ex condottiero non ci sarebbero altri contatti. "Credo che la strada sia tracciata, con Antonio all'Inter. Non penso che ritorni sulla panchina bianconera". Zambrotta ha parlato anche del futuro tecnico juventino: "Se sono deluso? Stagione indubbiamente difficile, penso che Allegri sia un grande allenatore. Adesso bisogna capire cosa voglia la società a breve e medio termine". Senza sbilanciarsi più di tanto sul futuro, Zambrotta dà una prima notizia: Conte non rientrerà tra i ranghi della Juventus. Decisione di Andrea Agnelli.