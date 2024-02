Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, anche Gianlucaha detto la sua sulla lotta scudetto alla luce di quanto accaduto domenica in Inter-Juve. Ecco il suo commento: "Io con laho perso uno scudetto nel 2000 con 9 punti di vantaggio a 8 giornate dalla fine. Ma sempre con i bianconeri, nel 2002, ne ho conquistato uno nonostante a 5 giornate dal termine fossimo terzi a meno 6 dall’Inter capolista: il famoso 5 maggio. Ci sono sempre tante incognite fino alla fine. L’ha meritato contro la Juve. Ma, nonostante i 4 punti in più e la gara da recuperare, per lo scudetto mancano molte tappe. La squadra di Allegri, fino alle semifinali di Coppa Italia di aprile, avrà soltanto il campionato. Quella di Inzaghi, invece, sarà impegnata in Champions. I bianconeri ci devono credere ancora perché avranno più tempo per lavorare, recuperare gli infortunati e prepararsi".